При стрельбе в центральной части Израиля погиб человек

Как минимум один человек погиб, еще пятеро получили ранения в результате стрельбы в центральной части Израиля. Об этом сообщило агентство Reuters .

По предварительной информации, произошедшее оценили как теракт.

ЧП в районе Кочав-Яир подтвердили в израильской Национальной службе скорой помощи и в Армии обороны страны. Стрелка ликвидировали.

«Солдаты совместно с дополнительным медицинским персоналом начали масштабные поиски других террористов», — отметили в ЦАХАЛ.

Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Ранее стало известно, что в штате Огайо при массовой стрельбе ранения получили несколько человек. ЧП произошло рядом с местом проведения фестиваля в Толидо.