В штате Огайо при массовой стрельбе пострадали несколько человек

Стрельба произошла рядом с местом проведения фестиваля в Толидо в штате Огайо, многочисленных пострадавших доставили в ближайшие больницы. Об этом сообщила местная полиция в соцсети X .

По данным властей, стрелять начали неподалеку от площадки фестиваля.

«Многие пострадавшие были доставлены в ближайшие медицинские учреждения для лечения», — сообщили в полиции.

Точное число пострадавших специалисты пока не назвали, о погибших информации не поступало. Правоохранители продолжат поиски подозреваемого и возможных участников стрельбы.

В мае рядом с Белым домом сотрудники Секретной службы США открыли огонь по вооруженному мужчине. Правоохранители тогда сообщили, что он приблизился к охраняемой зоне с оружием, после чего силовики начали проверку и перекрыли часть территории.