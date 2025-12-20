«На плаву». Песков оценил реакцию Зеленского на призыв к выборам

Тема выборов на Украине активно обсуждается после заявления президента России Владимира Путина воздержаться от атак вглубь страны на время их проведения. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщило «РИА Новости» .

«Дискуссии по выборам. [Действующий президент Украины Владимир] Зеленский активно комментирует. Тема на плаву, естественно. Это и есть реакция», — объяснил он.

Песков указал на противоречия в словах Зеленского. В ответ на предложение Путина гарантировать безопасность на время выборов лидер киевского режима пригрозил, что не позволит кому бы то ни было вмешиваться в избирательный процесс, хотя сам же до этого обращался к американцам.

Путин комментировал будущие президентские выборы на Украине во время прямой линии 19 декабря. Зеленский отказался давать возможность украинцам на территории России участвовать в голосовании и заявил, что его проведение в условиях военного положения потребует изменения законодательства.