«На плаву». Песков оценил реакцию Зеленского на призыв к выборам
Песков: дискуссии вокруг темы выборов на Украине стали ответом на слова Путина
Тема выборов на Украине активно обсуждается после заявления президента России Владимира Путина воздержаться от атак вглубь страны на время их проведения. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщило «РИА Новости».
«Дискуссии по выборам. [Действующий президент Украины Владимир] Зеленский активно комментирует. Тема на плаву, естественно. Это и есть реакция», — объяснил он.
Песков указал на противоречия в словах Зеленского. В ответ на предложение Путина гарантировать безопасность на время выборов лидер киевского режима пригрозил, что не позволит кому бы то ни было вмешиваться в избирательный процесс, хотя сам же до этого обращался к американцам.
Путин комментировал будущие президентские выборы на Украине во время прямой линии 19 декабря. Зеленский отказался давать возможность украинцам на территории России участвовать в голосовании и заявил, что его проведение в условиях военного положения потребует изменения законодательства.