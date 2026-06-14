На выезд из Украины перед пунктом «Краковец» скопились сотни машин

Сотни легковых автомобилей, автобусов и грузовиков скопились на границе Украины и Польши. Об этом сообщил телеграм-канал «Политика Страны» .

Скопление образовалось во Львовской области перед пунктом пропуска «Краковец». Ожидание пересечения государственной границы достигает 20 часов, с чем связана причина такой задержки — неизвестно.

Украинцам рекомендовали пересекать границу в поздние вечерние или ранние утренние часы, чтобы не стоять часами в пробках.

Глава министерства социальной политики Украины Денис Улютин отмечал, что сейчас в стране живут не более 25 миллионов человек. Такое сокращение численности населения он назвал катастрофическим.

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец подчеркивал, что из Украины выехали 11 миллионов человек. При этом статистика МИД республики содержит информацию о 8,5 миллиона граждан.