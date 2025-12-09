«На два-три обстрела». Украинцам стало нечем ремонтировать объекты энергетики
На Украине заявили об исчерпании ресурсов для ремонта энергосистемы
Украина исчерпала возможности для восстановления энергообъектов после ракетных ударов. Об этом заявил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко, которого цитирует «Страна.ua».
По его словам, ресурсов у Украины хватит на восстановление энергообъектов после еще двух-трех обстрелов. Потом ремонтникам останется «просто смотреть» на декоммунизированные объекты, осознавая, что возможности закупить оборудование нет.
Ранее целью атаки российских военных стали несколько крупных энергетических узлов в разных регионах Украины, отчего часть электростанций уменьшила или полностью прекратила подачу света.