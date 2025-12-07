Стали известны детали массированного удара по украинской энергетике

Целью атаки российских военных накануне стали несколько крупных энергетических узлов в разных регионах Украины, отчего часть электростанций уменьшила или полностью прекратила выработку электричества. Об этом в Telegram-канале сообщил блогер Юрий Подоляка.

«Досталось и киевскому энергоузлу, и Приднепровью, и экономической Украине», — написал он.

Подоляка отметил, что если раньше удары наносили кучно по одному региону, то теперь под угрозой оказалась вся энергосистема соседней страны одновременно.

По информации блогера, повреждения получили практически все крупные ТЭС Украины, а также ключевые подстанции для регулировки нагрузки в общей сети.

«Рано или поздно система рухнет, наступит общая остановка. Не навсегда, но это не так важно. Важно, что вернуть ее в то же самое состояние довольно легко и при все меньшем количестве использованных средств поражения», — заключил Подоляка.

Днем ранее ВС России нанесли удар возмездия по предприятиям ВПК Украины и энергообъектам, сообщали «Известия».