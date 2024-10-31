«На дух не переносят». Зеленский потеряет деньги, оружие и поддержку

Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский потеряет поддержку после выборов в США

После выборов президента в США позиции Владимира Зеленского серьезно пошатнутся, заявил в эфире своего YouTube-канала бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. Он объяснил, что нынешний украинский лидер останется без поддержки со стороны западных союзников.

Президентские выборы в США он назвал кордебалетом, после которого ситуация на Украине изменится.

«Зеленский останется вообще без поддержки, без оружия, без денег <…> И вот тогда начнется буря», — предупредил Соскин.

Он добавил, что у Зеленского прямо сейчас много недоброжелателей на Украине. Однако неприязнь к нему растет и за границей — к украинскому лидеру изменилось отношение на Западе.

«Они его просто уже на дух не переносят», — констатировал экс-советник Кучмы.

Зеленский ранее озвучивал свой «план победы». Главу государства взбесило, что западные СМИ раскрыли один из пунктов документа — он касался возможных поставок ВСУ ракет Tomahawk.