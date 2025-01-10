Премьер-министр Италии пообещала Зеленскому лучшие позиции на мирных переговорах

Мелони заверила Зеленского в дальнейшей всесторонней поддержке от Италии

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским в Риме. Она пообещала ему поддержать страну и обеспечить лучшие условия для достижения мира, сообщила пресс-служба итальянского правительства.

«Мелони <…> подтвердила всестороннюю поддержку, которую Италия обеспечивает и будет продолжать обеспечивать законной обороне Украины и украинского народа», — отметили в пресс-службе.

Также премьер заверила, что итальянские власти будут пытаться создать для Украины «наилучшие возможные условия построения справедливого и прочного мира». По данным РИА «Новости», переговоры Мелони и Зеленского продлились около часа. Украинский лидер планирует 10 января также встретится с итальянским президентом Серджо Маттареллой.

Ранее Зеленский дал интервью американскому подкастеру Лексу Фридману. Во время беседы глава государства несколько раз использовал нецензурные выражения.