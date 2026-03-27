Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов в рейтинге доверия среди украинцев обошли действующего президента страны Владимира Зеленского. Это следовало из результатов социологического опроса, проведенного украинским центром социальных и маркетинговых исследований SOCIS .

Согласно соцопросу, Залужному доверились бы 61,6% респондентов и 31,1% –отказали в доверии. На втором месте в рейтинге оказался Буданов. Исследователи выяснили, что ему доверяют 60,3%, 29% — не доверяют, а еще 3,7% затруднились с ответом, не имея о нем мнения.

Глава киевского режима заручился доверием 46,3% респондентов. При этом чуть больше опрошенных — 49,1% — ему в этом отказали.

Исследователи опросили украинцев и на тему президентских выборов, задав вопрос, кого бы они выбрали из этих троих. В этом случае расклад изменился в пользу Зеленского, за которого бы проголосовали 22,6% опрошенных. Залужного и Буданова поддержали бы 19,3% и 10,5% респондентов соответственно.

Ранее бывший разведчик США Скотт Риттер заявил, что живой Зеленский выгоден Кремлю, ведь с его легкой руки киевский режим продолжает деградировать.