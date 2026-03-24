Украине необходимо решить, как легитимизировать продолжение срока полномочий нынешнего главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщил РБК .

«Этот вопрос актуален по-прежнему. <…> Украинскому, киевскому режиму предстоит определиться с вопросом легитимизации продолжения срока полномочий главы государства», — сказал он.

Песков отметил, что официальной отмены выборов на Украине пока не было.

Ранее стало известно, что однопартиец Зеленского втайне начал борьбу за пост президента. Максим Бужанский хочет выдвинуть свою кандидатуру, когда появится такая возможность.