«Мы боремся». Зеленский заявил, что Украина уже живет по «плану Б»

Зеленский: Украина живет по «плану Б» в ожидании одобрения от США

Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга ответил на вопрос о «плане Б» на случай провала «плана победы». Выступление главы государства транслировал YouTube-канал Еврокомиссии.

Журналисты спросили Зеленского о том, что будет, если президент Соединенных Штатов Джо Байден не поддержит «план победы» Украины.

«„Есть план Б?“ Я откровенно ответил, что мы уже в плане Б, мы в нем живем и боремся», — заявил украинский лидер.

Ранее Зеленский сообщил о готовности плана Украины по мирному решению конфликта. Главная цель — реализовать его, подчеркнул президент. Проект президента содержит набор шагов, который должен приблизить страну к урегулированию конфликта. Сначала с планом ознакомится Байден, а затем кандидаты на пост президента США.