Мужчина открыл стрельбу в харьковском метро

В метро Харькова мужчина выстрелил вверх из стартового пистолета. О случившемся сообщило агентство УНИАН в телеграм-канале .

«Мужчина в состоянии алкогольного опьянения выстрелил вверх из стартового пистолета», — заявила и. о. начальника отдела коммуникации полиции Харьковской области Людмила Прокопенко.

Правоохранители уточнили, что пострадавших нет. Стрелявшего задержали, по факту случившегося проведут проверку.

Ранее мужчина начал стрелять по прохожим в Голосеевском районе Киева, после чего захватил супермаркет. В результате погибли шесть человек, еще 15 получили ранения. Среди пострадавших оказался ребенок. Произошедшее вызвало большой общественный резонанс, в отставку подал глава патрульной полиции Украины.