Глава патрульной полиции Украины подал в отставку после стрельбы в Киеве

Глава Патрульной полиции Украины Евгений Жуков после стрельбы в Киеве, когда полицейские сбежали с места происшествия, подал в отставку. Об этом заявил в телеграм-канале депутат Верховной рады Максим Бужанский.

«Поступила информация о том, что глава патрульной полиции Жуков подал в отставку. Единственно правильный шаг в этой ситуации», — написал Бужанский.

Депутаты парламента начали сбор подписей за вызов главы патрульной полиции на заседании Рады для отчета о случившемся.

Генпрокурор Украины ранее заявил о возбуждении уголовного дела против полицейских, которые сбежали с места стрельбы, оставив беззащитными гражданских и ребенка.

Преступник открыл стрельбу по людям в Голосеевском районе Киева 18 апреля. Он стрелял в случайных прохожих, а затем захватил супермаркет. Из-за стрельбы погибли шесть человек, еще 15 пострадали. Один из пострадавших при стрельбе — ребенок.