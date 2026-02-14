Зеленскому пришлось извиняться за слова о статусе переговоров с Россией

Президенту Украины Владимиру Зеленскому пришлось извинился перед своей делегацией после того, как он назвал встречи Киева с Москвой и Вашингтоном по украинскому урегулированию «техническими». Об этом сообщило издание Politico .

По словам украинского лидера, американская сторона подтолкнула Россию к трехсторонним переговорам именно на «техническом уровне».

«Извиняюсь перед своей командой — может, они здесь или их друзья, но я сказал „технический уровень“», — заявил Зеленский.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал новый раунд переговоров по Украине на следующей неделе. Они пройдут в Женеве 17–18 февраля. Российскую делегацию возглавит помощник российского президента Владимир Мединский.

Предыдущие два раунда прошли в январе и феврале в Абу-Даби в закрытом режиме без участия прессы.