Молодым украинцам предложили служить в ВСУ по контракту только на передовой

Украинской молодежи предлагают служить в ВСУ только в подразделения пехоты

Молодым людям на Украине в возрасте от 18 до 25 лет предложили служить по контракту в ВСУ только в подразделения пехоты на передовой. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» .

Журналисты обратили внимание, что молодежь набирают служить в рядах ВСУ добровольцами в ограниченное число бригад. На сайте Минобороны Украины для выбора доступны лишь шесть пехотных бригад, непосредственно воюющих на передовой.

«Другие воинские подразделения, например, флот или ПВО, выбрать нельзя», — отметили авторы материала.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что украинцам в возрасте с 18 до 25 лет предложат особый контракт. Всего за год службы они смогут заработать миллион гривен, получат право на получение бесплатного высшего образования и специальные условия по ипотеке.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала такие условия билетом в один конец.