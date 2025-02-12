Захарова назвала набор 18-летних в ряды ВСУ билетом в один конец

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала уничтожением граждан Украины набор на контрактную службу ВСУ мужчин в возрасте от 18 до 24 лет. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik .

«У кого-нибудь есть сомнения, что это за контракт? Это просто билет в один конец. <…> Сейчас они приступили к уничтожению собственных граждан в возрасте от 18 до 24 лет», — сказала она.

По мнению Захаровой, этот проект властей Украины является «завершающей, но не финальной, точкой в многоточии, которое осталось после авантюры киевского режима в Курской области». Дипломат высказала мнение, что в будущем в ряды военнослужащих ВСУ могут пополнить и дети, которые сейчас рассматриваются как «резервная сила».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцам в возрасте от 18 до 25 лет предложат особый контракт.

За год службы в ВСУ они смогут заработать миллион гривен. Также он пообещал молодым парням специальные условия по ипотеке, в рамках которых все проценты будет покрывать государство, и право на получение бесплатного высшего образования.