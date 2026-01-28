Нардеп Федиенко: мобилизованных наконец начали кормить в ТЦК

На Украине мобилизованных мужчин начали полноценно кормить. Об этом в эфире украинского телемарафона сообщил депутат Верховной рады Александр Федиенко.

«Хотя бы сейчас начали кормить. Если мужчин забирают, им нужно создать нормальные условия», — сказал парламентарий.

При этом Федиенко констатировал, что пока на Украине в ТЦК происходит какая-то позорная история.

Ранее глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов отмечал, что нынешняя система территориальных центров комплектования погрязла в коррупции. Среди главных проблем он обозначил взяточничество и злоупотребление должностными полномочиями.

Ранее сотрудники военкомата во время мобилизационных мероприятий в Одессе задержали военнообязанного, около часа катали по городу и потребовали шесть тысяч долларов за освобождение. Виновных задержали, идет расследование.