Мобилизованных украинцев начали кормить в ТЦК
Нардеп Федиенко: мобилизованных наконец начали кормить в ТЦК
На Украине мобилизованных мужчин начали полноценно кормить. Об этом в эфире украинского телемарафона сообщил депутат Верховной рады Александр Федиенко.
«Хотя бы сейчас начали кормить. Если мужчин забирают, им нужно создать нормальные условия», — сказал парламентарий.
При этом Федиенко констатировал, что пока на Украине в ТЦК происходит какая-то позорная история.
Ранее глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов отмечал, что нынешняя система территориальных центров комплектования погрязла в коррупции. Среди главных проблем он обозначил взяточничество и злоупотребление должностными полномочиями.
Ранее сотрудники военкомата во время мобилизационных мероприятий в Одессе задержали военнообязанного, около часа катали по городу и потребовали шесть тысяч долларов за освобождение. Виновных задержали, идет расследование.