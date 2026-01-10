Буданов заявил о всеобъемлющей коррупции в ТЦК

Система территориальных центров комплектования и социальной поддержки погрязла в коррупции. Об этом в своем телеграм-канале заявил назначенный на пост главы офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов.

Он пожаловался на взяточничество злоупотребление служебными обязанностями в ТЦК. Буданов назвал такие преступления недопустимыми, отметив, что они наносят сильный удар по стране.

«Коррупция в системе ТЦК и СП, а также СОЧ (самовольное оставление части — прим. ред.) — проблемы, влияющие на нашу обороноспособность», — уточнил глава офиса президента республики.

Ранее депутат Верховной Рады Артем Дмитрук призвал не возлагать особых надежд на Буданова. По его словам, кадровые перестановки не являются гарантией реформ, заключения мира или трансформации власти. Парламентарий допустил, что назначение нового главы офиса Зеленского может при определенных условиях подарить стране шанс на переговоры и компромисс.

Он добавил, что многое зависит от поведения самого Буданова и его желания запустить изменения в республике.