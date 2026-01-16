Людоловы ТЦК вымогали шесть тысяч долларов у одессита

В Одессе сотрудники ТЦК вымогали у мужчины шесть тысяч долларов за освобождение

Danylo Antoniuk
Фото: Danylo Antoniuk/www.globallookpress.com

Сотрудники военкомата в Одессе во время мобилизационных мероприятий задержали военнообязанного мужчину, около часа возили по городу и потребовали за освобождение шесть тысяч долларов. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Вечером 15 января местные силовики уличили представителей ТЦК в вымогательстве. Всех причастных к происшествию задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Действия военкоматчиков предварительно квалифицировали как «Незаконное лишение свободы и вымогательство», расследование продолжается.

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявлял, что система территориальных центров комплектования полностью погрязла в коррупции. Среди главных проблем он назвал злоупотребление должностными полномочиями и взяточничество.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте