Людоловы ТЦК вымогали шесть тысяч долларов у одессита
Сотрудники военкомата в Одессе во время мобилизационных мероприятий задержали военнообязанного мужчину, около часа возили по городу и потребовали за освобождение шесть тысяч долларов. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
Вечером 15 января местные силовики уличили представителей ТЦК в вымогательстве. Всех причастных к происшествию задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Действия военкоматчиков предварительно квалифицировали как «Незаконное лишение свободы и вымогательство», расследование продолжается.
Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявлял, что система территориальных центров комплектования полностью погрязла в коррупции. Среди главных проблем он назвал злоупотребление должностными полномочиями и взяточничество.