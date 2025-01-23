Мобилизацию на Украине превратили в бизнес. Сколько получают сотрудники ТЦК

Мобилизация на Украине превратилась в бизнес, сотрудники ТЦК (военкоматов) получают за каждого приведенного на службу в среднем по 100 долларов. Об этом сообщил в Telegram-канале депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

«В день одна группа в составе трех-шести человек собирает от пяти до 20 человек. Если речь о блокпостах, то там автобусами возят сотни в день», — рассказал он.

Из здания ТЦК, по словам депутата, можно выбраться только за взятку до 10 тысяч долларов, однако она не означает, что человека не поймают в следующий раз.

Ранее издание «Страна.ua» опубликовало видео, как жительница Одессы вместе с прохожими отбила своего молодого человека у сотрудников ТЦК, пытавшихся мобилизовать его, и дала ему возможность убежать.

А перед Новым годом военком и полицейский мобилизовали жителя Одесской области всего за 30 секунд. Дальнейшая судьба мужчины неизвестна.