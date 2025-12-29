Мобилизацию на Украине не отменят в случае перемирия

Зеленский не отменит мобилизацию на Украине в случае перемирия

Режим военного положения и всеобщей мобилизации на Украине продолжит действовать в случае возможного перемирия с Россией. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский, его слова привело украинское издание «Страна.ua» .

«Без гарантий безопасности перемирие не означает окончания конфликта. Гарантии должны включать мониторинг и присутствие партнеров», — сказал Зеленский.

Глава киевского режима добавил, что обсуждаемые гарантии безопасности США рассчитаны на 15 лет с возможностью продления. При этом Зеленский предлагал утвердить их на 30 лет минимум.

Днем ранее президент США Дональд Трамп провел встречу с Зеленским во Флориде и назвал ее потрясающей. Он заявил, что стороны близко подошли к урегулированию украинского конфликта. Перед переговорами Трамп по своей инициативе по телефону переговорил с российским лидером Владимиром Путиным.