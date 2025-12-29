Трамп назвал потрясающей свою встречу с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует провести еще несколько встреч с украинским лидером Владимиром Зеленским в ближайшее время. Об этом он заявил на пресс-конференции по окончании переговоров лидеров двух стран, трансляцию вел Белый дом.

По его словам, стороны очень близко подошли к урегулированию украинского конфликта. Он отметил, что в ближайшие несколько недель планирует провести еще несколько встреч с Зеленским для уточнения деталей.

Следующие переговоры могут состояться уже 29 декабря, заявил Трамп. Он также отметил, что в целом нынешние переговоры прошли «потрясающе».

Ранее Трамп перед началом встречи с Зеленским в своем поместье Мар-а-Лаго заявил, что переговоры между Россией, Украиной и США вышли на завершающую стадию.