«Мясной подход». В Раде рассказали, кто делает карьеру в ВСУ

В Вооруженных силах Украины продвигаются офицеры-мясники, которые рассматривают солдат только как ресурс. С таким заявлением выступила депутат Верховной рады Татьяна Черновол, сообщил Telegram-канал «Страна.ua».

«Проблематика в том, что у нас постепенно за все четыре года карьеру в армии делали „мясники“. То есть те, кому не жалко было жертвовать солдатами», — отметила она.

По словам Черновол, такие офицеры всегда находятся в почете у высшего руководства, поскольку быстро выполняют боевые распоряжения, несмотря на большие потери в подразделениях.

Депутат заметила, что в ВСУ преобладает такой тип командования и это увеличивает разрыв между командирами и бойцами. Солдаты стали для «мясников» просто ресурсами для получения новых званий.

Ранее на Украине призвали подготовить новую армию, собрав по всей стране юношей 16-18 лет. Командир ВСУ Денис Ярославский считает, что через пять лет из них получатся профессиональные военные.