Десятки секретных тюрем находятся на Украине. Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«Десятки секретных тюрем. Их точно десятки, которые находятся в серой зоне и куда не распространяются нормы права, и, скажем, установить, что там люди могут выжить, это далеко не факт», — отметил Мирошник.

Посол добавил, что со временем количество тюрем может увеличиться. Он заявил, что будет найдено еще много мест с безымянными захоронениями и кладбищами.

Ранее Мирошник рассказал, что Украина не допускает гуманитарные организации в тайные тюрьмы, подконтрольные ВСУ. По его словам, правозащитники признают существование секретных тюрем, но замалчивают факт недопуска.

Мирошник также заявил, что режим Зеленского закрепил за Украиной статус государства-террориста. Он подчеркнул, что творящийся беспредел увидел весь мир.