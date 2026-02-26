Украина не допускает гуманитарные организации в тайные тюрьмы, подконтрольные ВСУ. Об этом заявил РИА «Новости» посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

В документе «Секретные тюрьмы» Мирошник отметил, что правозащитники признают их существование, но замалчивают этот факт. Такие места содержания военные называют «транзитными пунктами», избегая прямых формулировок.

«Вопрос о возможности доступа в упомянутые локации и проверки условий содержания в них перед политическим руководством Украины публично не ставится. Таким образом, от мировой общественности существование украинских „секретных тюрем“ фактически замалчивается», — подчеркнул дипломат.

Дипломат также отметил, что организации предпочитают не развивать эту тему в медиа, несмотря на наличие информации.

Ранее Мирошник уже заявлял, что российских военнопленных морили голодом и держали в клетках в тайных тюрьмах ВСУ.