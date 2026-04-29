Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что удар ВСУ по администрации Марковского округа в ЛНР был попыткой Киева запугать мирных жителей. Об этом сообщил ТАСС .

«Это преступные атаки, которые не направлены непосредственно на военные цели, а являются актами по запугиванию гражданского населения и созданию невыносимых условий для жизни», — сказал он.

Это показывает не только военную слабость Киева и его попытки компенсировать поражения на поле боя атаками на мирное население, но и игнорирование норм международного гуманитарного права со стороны заказчиков и соучастников этих преступлений, включая политическое руководство стран Европы, заявил Мирошник.

При атаке ВСУ на здание администрации в ЛНР 18 человек получили ранения. Объект получил серьезные повреждения. ВСУ также атаковали сельский совет в Меловатке Сватовского муниципального округа.

Минувшей ночью дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 98 украинских БПЛА над регионами России.