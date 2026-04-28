При атаке ВСУ на здание администрации в ЛНР 18 человек получили ранения

В результате атаки дронов ВСУ на здание администрации Марковского округа в ЛНР ранения получили 18 человек. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник в MAX .

«В разгар рабочего дня вражеские БПЛА прицельно ударили по зданию администрации Марковского муниципального округа. Ранено 18 человек, из них трое в тяжелом состоянии», — написал Пасечник

Здание также получило серьезные повреждения. Тушение пожара осложняется из-за риска повторных ударов. Однако сотрудники МЧС быстро ликвидировали возгорание и начали разбирать завалы.

Глава республики добавил, что рядом находятся школа и другие административные здания, в них повреждено остекление. Детей и сотрудников эвакуировали.

Ранее в ЛНР при атаке беспилотника погибли трое молодых людей, еще столько же ранены. По словам Пасечника, украинский дрон целенаправленно атаковал молодежь, которая находилась на улице возле дома.