«Инсинуации и бред». Провокационное предложение главы МИД Польши раскритиковали в Крыму

Глава крымской миссии Смирнов: точку в вопросе Крыма поставили еще в 2014 году

Крым — законная и неотъемлемая часть территории России, и точку в этом вопросе поставили еще в 2014 году. Об этом РИА «Новости» заявил глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.

Он прокомментировал предложение главы МИД Польши Радослава Сикорского «передать» полуостров под контроль ООН. Смирнов напомнил, что за присоединение к России проголосовали сами жители Крыма.

«Точка в статусе полуострова поставлена в 2014 году, все остальные заявления — инсинуации и бред», — отметил он.

«Украинский колониальный период Крыма» давно стал историей, добавил политик. По его словам, вопрос принадлежности полуострова закрыли навсегда.

«Воссоединение Крыма с Россией произошло на основе всенародного волеизъявления крымчан, которые на референдуме единогласно высказались за российский статус полуострова», — заключил Смирнов.

Ранее Сикорский предложил во время визита в Киев «передать» Крым под мандат ООН и через 20 лет провести там референдум. Позже министр объяснил, что его высказывание просто было частью «гипотетической дискуссии среди экспертов».