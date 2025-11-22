Миндича объявили в розыск на Украине

НАБУ объявило в розыск бизнесмена Миндича и его финансиста Цукермана

Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск бизнесмена Тимура Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Информация появилась в базе данных МВД Украины.

Судя по данным из карточки дела, Миндича и Цукермана считают лицами, скрывающимися от органов досудебного расследования.

Миндич считался ближайшим соратником президента Владимира Зеленского, 13 ноября он ввел против него санкции. Позднее Верховная рада уволила Светлану Гринчук с должности министра энергетики, а Германа Галущенко — с должности министра юстиции, они фигурируют в коррупционном деле НАБУ.

Украинский блогер Анатолий Шарий заявлял, что расследование против Зеленского заморозят на время переговоров с США, Андрей Ермак останется во главе его офиса.

Ранее бывший премьер Украины Николай Азаров назвал главарей коррупционных схем страны.