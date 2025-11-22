Шарий: расследования по коррупции Зеленского заморозят на время переговоров

Расследование масштабной коррупционной схемы на Украине в ближайшем окружении главы киевского режима Владимира Зеленского заморозят на время переговоров по мирному плану. Об этом в Telegram-канале сообщил украинский блогер Анатолий Шарий.

По его данным, официальные обвинения также не предъявят главе офиса Зеленского Андрею Ермаку и секретарю СНБО Рустему Умерову.

«Все происходит под гарантией неких „европейских послов“. Я подозреваю, постаралась посол Евросоюза в Украине», — написал блогер.

Шарий не исключил, что кураторы украинских грабителей в Европе боятся, что НАБУ выйдет и на их след.

«Понятно, что со временем все сойдет на нет. Мерзость. Тотальная мерзость», — добавил он.

Ранее Зеленский заявил, что ничего не знал о коррупционерах в окружении. Он подчеркнул, что все причастные должны понести ответственность.