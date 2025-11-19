Экс-премьер Украины назвал главарей всех коррупционных схем страны

Азаров: все коррупционные схемы на Украине возглавляли Зеленский и Ермак

Все коррупционные схемы на Украине возглавляли Владимир Зеленский и руководитель его офиса Андрей Ермак. Об этом заявил экс-премьер страны Николай Азаров в интервью РИА «Новости» .

По его словам, Зеленский не мог не знать о делах подчиненного, который действовал с его одобрения.

Накануне «Украинская правда» со ссылкой на источники сообщила, что в Верховной раде сформировалась коалиция, призывающая к отставке Ермака. Некоторые депутаты фракции «Слуга народа» даже угрожают выходом, если главу офиса президента не уволят.

По данным «Страны.ua», Зеленский не хочет лишать Ермака должности, чтобы не потерять контроль над вертикалью власти, однако его могут заставить это сделать, угрожая новыми коррупционными разоблачениями или другими факторами.