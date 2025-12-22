Украинское руководство планирует сбежать за границу. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.

По его данным, многие представители элиты республики уже перевезли в другие страны свои семьи и финансовые активы.

«По информации посольств Украины на Западе, чиновники и бизнесмены все чаще обращаются в национальные диппредставительства в государствах Европы за содействием в получении там вида на жительство», — отметило пресс-бюро.

Оно добавило, что более 90% работающих за рубежом украинских дипломатов не собираются возвращаться на родину, когда завершится их командировка.

«Похоже, что давние мечты „истинных“ украинцев о светлом будущем в Европе близки к осуществлению. Но не для всех, а лишь для избранных, и ценой сотен тысяч загубленных жизней», — подчеркнули в СВР.

Ранее ведомство о продолжающихся последствиях коррупционного скандала вокруг предпринимателя Тимура Миндича. По его информации, украинцы стали намного хуже относиться к лидеру республики Владимиру Зеленскому.