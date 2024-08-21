Микроавтобус ВСУ подожгли минувшей ночью в Киеве

Микроавтобус Вооруженных сил Украины подожгли прошедшей ночью в Киеве. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Журналисты уточнили, что поджог произошел на улице Урловской. Авторы материла также показали кадры с места событий, на видео засняли объятый пламенем автомобиль.

В последнее время на Украине участились случаи поджогов машин военных и работников территориальных центров комплектования (ТЦК). Чаще всего подобные сообщения поступают из Одессы, Ровно, Львова, Киева, Винницы и Харьковской области. Несколько дней назад, 18 августа, неизвестные подожгли машину военного в Днепропетровске.

До этого сотрудники СБУ задержали подозреваемых в поджогах авто в Ивано-Франковской области. Ими оказались молодые люди 15 и 18 лет, сообщили «Известия».