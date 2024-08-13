СБУ задержала двух юношей, поджигавших авто ВСУ в Ивано-Франковской области

Служба безопасности Украины сообщила о задержании двух юношей в возрасте 15 и 18 лет в Ивано-Франковской области, подозреваемых в поджогах автомобилей ВСУ. Об этом на своей странице в соцсети сообщила пресс-служба управления спецслужбы в регионе.

По версии СБУ, молодые люди поджигали военные джипы и пикапы, которые проходили техническое обслуживание после выполнения боевых задач на передовой. Их также подозревают в организации серии поджогов.

«В течение июля злоумышленники подожгли три военных автомобиля в Калуше и Долине. Правоохранители задержали молодых людей при попытке поджечь еще два автомобиля за раз», — заявили в спецслужбе.

В СБУ уточнили, что 18-летнему подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы по статье о препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований. По несовершеннолетнему задержанному решается вопрос о привлечении его к ответственности.

Это не первый случай поджогов автомобилей ВСУ в стране.

Ранее суд в Киеве приговорил украинца к восьми годам лишения свободы за сожжение 10 машин ВСУ в лесополосе за период с сентября 2022 года по август 2023 года.