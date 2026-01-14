Микроавтобус с сотрудниками ТЦК обстреляли под Львовом

Неизвестный обстрелял микроавтобус с сотрудниками ТЦК в поселке Рудно недалеко от Львова. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

По предварительным данным, стрелявший уехал с места происшествия на автомобиле Volkswagen Passat. По микроавтобусу выстрелили по меньшей мере четыре раза.

В городе объявили план «Перехват», на выезде образовались пробки. Имя и мотивы стрелявшего пока не известны.

Перед Новым годом в Харькове мужчина выстрелил в сотрудника ТЦК, пытавшегося его задержать. Спустя несколько часов стрелявшего задержали и возбудили уголовное дело о хулиганстве. Сотрудник ТЦК не пострадал.

А до этого на военкомов устроили засаду в Полтаве. Трое из них погибли, еще четверо остались инвалидами.