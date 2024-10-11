МИД Украины призвал Туркменистан «арестовать» Путина во время визита в Ашхабад

МИД Украины призвал власти Туркменистана, которые не подписали Римский статут, арестовать российского лидера Владимира Путина во время его визита в Ашхабада. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале .

Также в МИД Украины выразили надежду на то, что Ашхабад уважительно отнесется к «нормам международного права».

Это уже не первый раз, когда ведомство публикует подобные призывы. Летом МИД республики требовал этого от Монголии. Естественно, Улан-Батор на это не пошел, что крайне огорчило президента Украины Владимира Зеленского.

Ответственность за отказ Монголии арестовать по ордеру Международного уголовного суда президента России Владимира Путина должен нести весь мир, заявил он позже на международной конференции United for justice.