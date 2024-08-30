Украина перед визитом Путина напомнила Монголии про ордер МУС
МИД Украины призвал власти Монголии арестовать Путина по ордеру МУС
Признание юрисдикции Международного уголовного суда (МУС) властями Монголии обязывает страну следовать ордеру на арест президента России Владимира Путина. Об этом говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел Украины, опубликованном на сайте ведомства.
Украинские дипломаты призвали правительство Монголии не игнорировать международные нормы и выполнить свои обязательства.
«Призываем монгольские власти выполнить обязательный международный ордер на арест, и передать Путина в Международный уголовный суд в Гааге», — указали в публикации.
Пресс-служба Кремля сообщила, что Путин отправится с официальным визитом в Монголию по приглашению лидера страны Ухнагийна Хурэлсуха 3 сентября.
Кроме переговоров, главы государств примут участие в памятных мероприятиях, посвященных 85-летию победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов об участии Монголии в МУС, заявил, что по этому поводу никаких переживаний нет.
«С друзьями из Монголии у нас прекрасный диалог», — подчеркнул он.
Международный уголовный суд выдал ордера на арест президента России и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в марте прошлого года по делу о якобы незаконной депортации украинских детей.
Речь идет о воспитанниках детских домов в Донбассе, которые находились под регулярными обстрелами ВСУ.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила что решения МУС не имеют никакой юридической силы для России, так как она не вошла в число государств, ратифицировавших Римский статут.