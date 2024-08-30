Украина перед визитом Путина напомнила Монголии про ордер МУС

Признание юрисдикции Международного уголовного суда (МУС) властями Монголии обязывает страну следовать ордеру на арест президента России Владимира Путина. Об этом говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел Украины, опубликованном на сайте ведомства .

Украинские дипломаты призвали правительство Монголии не игнорировать международные нормы и выполнить свои обязательства.

«Призываем монгольские власти выполнить обязательный международный ордер на арест, и передать Путина в Международный уголовный суд в Гааге», — указали в публикации.

Пресс-служба Кремля сообщила, что Путин отправится с официальным визитом в Монголию по приглашению лидера страны Ухнагийна Хурэлсуха 3 сентября.

Кроме переговоров, главы государств примут участие в памятных мероприятиях, посвященных 85-летию победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов об участии Монголии в МУС, заявил, что по этому поводу никаких переживаний нет.

«С друзьями из Монголии у нас прекрасный диалог», — подчеркнул он.

Международный уголовный суд выдал ордера на арест президента России и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в марте прошлого года по делу о якобы незаконной депортации украинских детей.

Речь идет о воспитанниках детских домов в Донбассе, которые находились под регулярными обстрелами ВСУ.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила что решения МУС не имеют никакой юридической силы для России, так как она не вошла в число государств, ратифицировавших Римский статут.