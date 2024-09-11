Зеленский обиделся на весь мир за отказ Монголии арестовать Путина

Зеленский обвинил мир в нежелании Монголии арестовывать Путина

Фото: Пресс-служба Кремля

Ответственность за отказ Монголии арестовать по ордеру Международного уголовного суда президента России Владимира Путина должен нести весь мир. Об этом украинский лидер Владимир Зеленский заявил на международной конференции United for justice, его слова привел «Интерфакс Украина».

«Должен работать Римский статут, но недавно нашлось исключение в Монголии для Путина. И это ответственность всего мира», — сказал он.

Зеленский напомнил, что власти Монголии подписали Римский статут, по которому должны исполняться все решения МУС. Весной 2023 года международный суд выдал ордер на арест Путина.

Ранее газета Politico сообщила, что в Монголии отказались арестовать российского президента из-за политики нейтралитета и энергозависимости. Представитель правительства страны подчеркнул, что Монголия импортирует 95% нефтепродуктов из других стран.

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