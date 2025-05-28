МИД Украины потребовал от России немедленной передачи меморандума
Россия должна незамедлительно передать Украине меморандум по урегулированию конфликта. С таким заявлением в соцсети Х выступил глава МИД Украины Андрей Сибига.
«Зачем ждать до понедельника?» — задался вопросом украинский министр.
Сибига объяснил спешку тем, что только хорошо подготовленная встреча может принести ощутимые результаты.
Ранее глава Минобороны Украины Рустем Умеров сообщил, что передал помощнику президента РФ и главе российской делегации Владимиру Мединскому документ, в котором прописаны возможные условия прекращения огня. Министр заявил, что Украина ожидает подобного документа от Москвы.
Во время общения с журналистами президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация по урегулированию на Украине прояснится в течение двух недель.
Второй раунд переговоров России и Украины пройдет 2 июня, напомнило издание Ura.ru. Место проведения — Стамбул.