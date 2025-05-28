Украина передала России документ с возможными условиями прекращения огня

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил, что передал помощнику президента России Владимиру Мединскому документ, в котором изложены предложения по возможным форматам и условиям прекращения огня. Об этом сообщил ТАСС .

«Я передал главе российской делегации наш документ, отражающий украинскую позицию. Они получили этот документ. Мы подтверждаем готовность Украины к полному и безусловному прекращению огня и дальнейшей дипломатической работе», — заявил Умеров.

Украинский министр отметил, что Киев ожидает «меморандума» от России, чтобы встреча, которая состоится предположительно, 2 июня, «была не пустой» и могла реально приблизить завершение конфликта.

Накануне украинский лидер Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что Украина готова зеркально ответить на действия России. Он пригрозил применением «баллистики», и это в Москве «должны почувствовать».