Трамп заявил, что ситуация по Украине прояснится в течение двух недель
Ситуация по урегулированию украинского конфликта завершится в течение двух недель. Такое заявление перед журналистами сделал президент США Дональд Трамп, его слова передало РИА «Новости».
Журналисты спросили американского лидера, верит ли он, что президент России Владимир Путин хочет завершить конфликт на Украине. На что Трамп обозначил срок, в течение которого будет известно решение по этому вопросу.
«Мы узнаем очень скоро, в течение двух недель», — заявил Трамп.
Американский лидер заявил, что если США решал, что им «морочат голову», то он будет реагировать иначе. При этом Трамп утверждает, что сейчас для него приоритет — способствовать завершению конфликта на Украине. Президент США заявил, что он уже близок к заключению сделки, поэтому не хочет испортить ее чрезмерно жесткими мерами в отношении России.