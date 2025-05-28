Трамп заявил, что ситуация по Украине прояснится в течение двух недель

Ситуация по урегулированию украинского конфликта завершится в течение двух недель. Такое заявление перед журналистами сделал президент США Дональд Трамп, его слова передало РИА «Новости» .

Журналисты спросили американского лидера, верит ли он, что президент России Владимир Путин хочет завершить конфликт на Украине. На что Трамп обозначил срок, в течение которого будет известно решение по этому вопросу.

«Мы узнаем очень скоро, в течение двух недель», — заявил Трамп.

Американский лидер заявил, что если США решал, что им «морочат голову», то он будет реагировать иначе. При этом Трамп утверждает, что сейчас для него приоритет — способствовать завершению конфликта на Украине. Президент США заявил, что он уже близок к заключению сделки, поэтому не хочет испортить ее чрезмерно жесткими мерами в отношении России.