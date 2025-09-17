МИД Украины анонсировал выступление Зеленского в Генассамблее ООН

Представитель украинского МИД Георгий Тихий анонсировал участие президента Украины Владимира Зеленского в Генассамблее ООН в Нью-Йорке на следующей неделе. Его слова привело издание «РБК-Украина».

«На следующей неделе, да, мы действительно готовимся к Генассамблее ООН, к поездке делегации, украинской делегации, конечно, высокого, высокого уровня, то есть во главе с президентом Украины», — сказал Тихий.

Состав делегации он не уточнил и не стал говорить о возможной встрече Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

Накануне украинский лидер в интервью Sky News заявил, что готов к переговорам с Трампом и Владимиром Путиным без предварительных условий, но подчеркнул, что встреча в Москве невозможна и может состояться лишь в третьей стране. Зеленский добавил, что Европе и США стоит меньше думать о будущем отношений с Россией и больше — об Украине, ведь «каждый день их торговли и обсуждений санкций стоит жизней».

Ранее Трамп констатировал, что его украинскому коллеге придется пойти на сделку ради завершения конфликта.