Трамп заявил, что Зеленскому придется пойти на сделку ради завершения конфликта

Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется пойти на сделку ради завершения конфликта. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, чьи слова привело издание Clash Report в социальной сети Х .

«Зеленскому придется пойти на сделку», — подчеркнул президент США.

Авторы статьи не уточнили, о какой именно сделке говорил Трамп. Предположительно, президент имел ввиду соглашение по украинскому кризису.

Трамп также в очередной раз призвал европейские государства отказаться от нефти из России.

Зеленский ранее выразил разочарование в отношении Запада. Он считает, что США и Европа не оказывают достаточного давления на Россию.