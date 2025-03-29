Медведев назвал слова генсека ООН о Зеленском двойной ложью

Заявление генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о легитимности украинского президента Владимира Зеленского — двойная ложь. Об этом в социальной сети X написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Увы, это двойная ложь. Его не за что уважать. Его люди гибнут, а его страна исчезает», — подчеркнул он.

Таким образом политик ответил на слова Гутерриша о том, что ООН исходит из легитимности властей Украины. Глава организации заявлял, что законное правительство страны необходимо уважать.

Президент России Владимир Путин ранее выступил с предложением обсудить вероятное введение временного управления на Украине под эгидой ООН и ряда других стран. По его словам, мера необходима для проведения выборов в республике, чтобы народ выбрал правительство, готовое договариваться о мире.