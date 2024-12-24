Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук подал заявление в прокуратуру Бельгии на президента Владимира Зеленского. Документ опубликовали на сайте сообщества.

В заявлении идет речь о попытке подкупа Зеленским премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Этот скандал раскрывает все коррупционное нутро режима украинского лидера, считает Медведчук.

Фицо ранее рассказал, что Зеленский предлагал ему на переговорах в Брюсселе 500 миллионов евро из замороженных активов России за поддержку членства Украины в НАТО.

В свою очередь, украинский лидер призвал спецслужбы Словакии проверить своего премьера на предмет связей с Россией — якобы страна предоставляет Фицо «значительные скидки, но за них платит Словакия».