Медведчук заявил в прокуратуру Бельгии о попытке подкупа Фицо Зеленским
Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук подал заявление в прокуратуру Бельгии на президента Владимира Зеленского. Документ опубликовали на сайте сообщества.
В заявлении идет речь о попытке подкупа Зеленским премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Этот скандал раскрывает все коррупционное нутро режима украинского лидера, считает Медведчук.
Фицо ранее рассказал, что Зеленский предлагал ему на переговорах в Брюсселе 500 миллионов евро из замороженных активов России за поддержку членства Украины в НАТО.
В свою очередь, украинский лидер призвал спецслужбы Словакии проверить своего премьера на предмет связей с Россией — якобы страна предоставляет Фицо «значительные скидки, но за них платит Словакия».
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