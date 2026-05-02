Глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук назвал ТАСС фамилии тех, кто был причастен к трагедии в Одессе в 2014 году. Он отметил, что события 2 мая 2014 года показали истинные намерения коллективного Запада относительно русскоговорящих жителей Украины.

Медведчук отметил, что никто ничего не забыл, о событии 12-летней давности напоминают фото и видеоматериалы, показания очевидцев и документы, которые не удалось уничтожить.

«Под председательством [исполнявшего обязанности президента Украины Александра] Турчинова за 10 дней до трагедии состоялось совещание по подготовке операции массового убийства в Одессе противников госпереворота. В обсуждении принимали участие глава МВД Арсен Аваков, глава СБУ Валентин Наливайченко и секретарь Совета нацбезопасности и обороны Андрей Парубий. К консультациям по операции был привлечен также глава Днепропетровской областной государственной администрации Игорь Коломойский», — заявил Медведчук.

Дату 2 мая выбрали не случайно, в этот день в Одессе проходил футбольный матч, на который приехало большое количество болельщиков, среди которых группировки радикалов «Правого сектора»*. По словам политика, доставку националистов на место осуществляли Аваков, Парубий, Коломойский и его подручный Игорь Палица. Последний руководил акцией на месте и за «успешное» ее проведение 6 мая 2014 года был назначен губернатором Одесской области.

Медведчук напомнил, что людей в Одессе сжигали и расстреливали, и никто не понес уголовной ответственности, причастных наградили и признали героями. Он обвинил западных кураторов Украины в геноциде русских и уничтожении русского языка.

«То, что ни западные СМИ, ни западные политики предпочитают не замечать мученическую смерть как минимум 48 человек, говорит о том, что на Западе приказано не считать погибших за людей», — резюмировал Медведчук.

Европейский суд по правам человека в марте 2025 года признал власти Украины ответственными за произошедшее в одесском Доме профсоюзов.

* экстремистская организация, запрещена в России