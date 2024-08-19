Медкомиссия на Украине диагностировала у одноногого боевика беременность

Бывший боец 24-го батальона «Айдар»* Вооруженных сил Украины Станислав Дехтяр с позывным Уксус избежал мобилизации из-за «беременности» и жалоб на отсутствие ноги. Он пожаловался на пренебрежение со стороны врачей в интервью YouTube-каналу Online UA .

Он заявил, что в украинских медучреждениях происходит бардак, а негодным для службы мужчинам приходится доказывать обратное, собирая большое количество бумаг. Дехтяр привел в качестве примера свой случай. Несмотря на то, что мужчина давно лишился ноги, его заставили вновь пройти медкомиссию. В спешке хирург указал в документах, что основанием для отвода от службы является беременность с осложнениями, а невролог — жалобы на отсутствие конечности.

«Я не вчитывался, не видел этого, пока не заметили мои товарищи из батальона, когда я скинул им соответствующие документы. <…> Ситуация смешная, но часто хочется плакать», — сказал он.

Весной 2024 года на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации. На этапе его принятия депутаты предлагали разрешить призывать в армию инвалидов третьей группы.

*Запрещенная в России, признанная террористической организация.