Массовый сбой в работе Visa и Mastercard произошел на Украине

В работе платежных систем Visa и Mastercard на территории Украины произошел массовый сбой. Об этом сообщил украинский телеканал ТСН.

«В частности, в Киеве якобы невозможно рассчитаться картой в супермаркетах. Также, по предварительной информации, в столице не работают банкоматы», — отметили журналисты.

Однако пользователи могут перевести деньги через электронное приложение. Причины сбоя неизвестны.

Первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что снятие санкций США и возобновление работы Национальной системы платежных карт могли бы стать реальными шагами к возвращению платежных систем Visa и Mastercard в Россию.

Однако Visa и Mastercard не обращались в ЦБ по вопросу возвращения в Россию.

Три года назад эти международные платежные системы объявили о приостановке своей деятельности на территории России.