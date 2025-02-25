Условия для возвращения Visa и Mastercard в Россию назвали в ВТБ

Банкир Пьянов: для возвращения Visa и Mastercard нужно снять санкции с НСПК

Снятие санкций США и Национальной системы платежных карт могло бы стать реальным предвестником возвращения платежных систем Visa и Mastercard в Россию. Об этом РБК заявил первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов.

По его словам, на данный момент признаков и сигналов возвращения международных платежных систем Visa и Mastercard в Россию пока нет.

«Одна компания полностью американская, другая может иметь на американском рынке значительную долю рынка, то есть они не смогут работать с НСПК, поскольку система внесена в блокирующий список США», — отметил зампред ВТБ.

Пьянов добавил, что по нынешнему российскому законодательству все внутренние транзакции должны осуществляться через НСПК, и усомнился, что это условие отменят.

«Произошла полная адаптация и импортозамещение, то есть заинтересованности в снятии санкций с себя нет», — заключил он.

Ранее стало известно, что Visa и Mastercard не обращались в ЦБ по вопросу возвращения в Россию.