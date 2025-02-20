Visa и Mastercard не обращались в ЦБ по вопросу возвращения в Россию

Международные платежные системы Mastercard и Visa не обращались в Центробанк по вопросу возвращения на российский рынок. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в рамках Уральского форума «Кибербезопасность в финансах», ее слова привело РИА «Новости» .

«Нет, не обращались. Я думаю, что пока об этом говорить преждевременно», — сказала председатель ЦБ.

Visa и Mastercard не вернутся в Россию без «отмашки сверху», заявила ранее заместитель декана факультета экономики НИУ ВШЭ Екатерина Сучкова. По ее словам, все зависит от политической ситуации. Несмотря на интерес организаций к рынку России, предпосылок для массового возвращения систем нет.

Mastercard и Visa объявили о приостановке деятельности на российском рынке почти три года назад — 6 марта 2022-го. Ограничение вступило в силу спустя четыре дня.